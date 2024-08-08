Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

CAS отклонил апелляцию испанского штангиста отстранить турецких спортсменов от ОИ-2024

CAS отклонил апелляцию испанского штангиста отстранить турецких спортсменов от ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию трёхкратного призёра чемпионатов Европы по тяжёлой атлетике Давида Санчеса Лопеса с просьбой отстранить турецких тяжелоатлетов от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Ою этом сообщается на сайте организации.

«Решение Независимой комиссии по санкциям федераций-членов Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) отклонило заявление.

Заявитель считает, что оспариваемое решение, в соответствии с которым были наложены финансовые санкции на
на Федерацию тяжёлой атлетики Турции (ФТА) после того, как три её спортсмена были признаны виновными в допинге, противоречит антидопинговым правилам IWF и означает, что TWF и все её спортсмены
должны были быть подвергнуты санкциям и отстранены от участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года
(Игры), что подразумевает квалификацию, посещение и участие в Играх самого Заявителя», — говорится в заявлении СAS.

22 июля специальная комиссия Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) вынесла решение по трём членам сборной Турции, уличённых в нарушении антидопинговых правил. Против них ввели санкции финансового характера, что не исключает их участия в Олимпиаде. Если бы апелляция испанского спортсмена была удовлетворена, он отобрался бы на Олимпиаду в Париж.

Материалы по теме
Каноистка Ромасенко завершила выступления на ОИ, уступив в 1/4 финала украинке Рыбачок
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android