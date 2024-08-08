CAS отклонил апелляцию испанского штангиста отстранить турецких спортсменов от ОИ-2024

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию трёхкратного призёра чемпионатов Европы по тяжёлой атлетике Давида Санчеса Лопеса с просьбой отстранить турецких тяжелоатлетов от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Ою этом сообщается на сайте организации.

«Решение Независимой комиссии по санкциям федераций-членов Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) отклонило заявление.

Заявитель считает, что оспариваемое решение, в соответствии с которым были наложены финансовые санкции на

на Федерацию тяжёлой атлетики Турции (ФТА) после того, как три её спортсмена были признаны виновными в допинге, противоречит антидопинговым правилам IWF и означает, что TWF и все её спортсмены

должны были быть подвергнуты санкциям и отстранены от участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года

(Игры), что подразумевает квалификацию, посещение и участие в Играх самого Заявителя», — говорится в заявлении СAS.

22 июля специальная комиссия Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) вынесла решение по трём членам сборной Турции, уличённых в нарушении антидопинговых правил. Против них ввели санкции финансового характера, что не исключает их участия в Олимпиаде. Если бы апелляция испанского спортсмена была удовлетворена, он отобрался бы на Олимпиаду в Париж.