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Веддрик Леонардо стал чемпионом ОИ по скалолазанию, принеся Индонезии первое золото Парижа

Веддрик Леонардо стал чемпионом ОИ по скалолазанию, принеся Индонезии первое золото Парижа
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Индонезийский спортсмен Веддрик Леонардо стал олимпийским чемпионом 2024 года в спортивном скалолазании. Он выиграл соревнования в лазании на скорость. Это первая золотая медаль Индонезии на Играх-2024.

В финале Леонардо оказался быстрее китайца Пэн У. Бронзовую медаль завоевал Сэмуэль Уотсон
из США. В матче за третье место он преодолел дистанцию с мировым рекордом — 4,74.

Олимпиада-2024. Скалолазание. Мужчины, лазание на трудность.

  1. Веддрик Леонардо (Индонезия).
  2. Пэн У (Китай).
  3. Сэмуэль Уотсон (США).

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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