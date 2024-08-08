Мужская сборная Ямайки не вышла в финал эстафеты 4х100 м на ОИ-2024 впервые с 2004 года

Мужская сборная Ямайки по бегу не смогла выйти в финал эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже впервые с 2004 года.

Ямайские спортсмены финишировали с результатом 38,45. По итогам квалификации первое место заняла команда США с результатом 37.47, вторыми стали представители ЮАР (37.94), а тройку лидеров замкнули спортсмены из Великобритании (38.04).

Финал эстафеты пройдет 9 августа. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.