Мужская сборная Ямайки не вышла в финал эстафеты 4х100 м на ОИ-2024 впервые с 2004 года

Мужская сборная Ямайки по бегу не смогла выйти в финал эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже впервые с 2004 года.
Ямайские спортсмены финишировали с результатом 38,45. По итогам квалификации первое место заняла команда США с результатом 37.47, вторыми стали представители ЮАР (37.94), а тройку лидеров замкнули спортсмены из Великобритании (38.04).
Финал эстафеты пройдет 9 августа. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 8 августа 2024
-
14:20
-
14:18
-
14:08
-
14:04
-
13:46
-
13:41
-
13:40
-
13:27
-
13:26
-
13:26
-
13:12
-
12:57
-
12:25
-
12:20
-
12:13
-
12:12
-
12:00
-
11:55
-
11:55
-
11:51
-
11:16
-
11:07
-
10:50
-
10:39
-
10:20
-
09:55
-
09:48
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:08