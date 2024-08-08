Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Мужская сборная Ямайки не вышла в финал эстафеты 4х100 м на ОИ-2024 впервые с 2004 года

Мужская сборная Ямайки не вышла в финал эстафеты 4х100 м на ОИ-2024 впервые с 2004 года
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная Ямайки по бегу не смогла выйти в финал эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже впервые с 2004 года.

Ямайские спортсмены финишировали с результатом 38,45. По итогам квалификации первое место заняла команда США с результатом 37.47, вторыми стали представители ЮАР (37.94), а тройку лидеров замкнули спортсмены из Великобритании (38.04).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Эстафета 4x100 м. 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 12:35 МСК
Окончено
1
США
37.47, Q
2
ЮАР
37.94, Q
3
Великобритания
38.04, Q

Финал эстафеты пройдет 9 августа. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Материалы по теме
Сборная Австрии по парусному спорту выиграла золото в миксте
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android