Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков остались без медали на ОИ-2024

Российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

Чемпионами Олимпийских игр стали китайские каноисты Лю Хао и Чжу Боуэн. Серебряные медали выиграли итальянцы Габриэле Касадеи и Карло Таккини. Бронзу завоевали испанцы Хуан Морено и Диего Домингес.

Ранее россиянка Олеся Ромасенко не смогла пробиться в полуфинальные соревнования каноэ-одиночек на дистанции 200 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.