Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков остались без медали на ОИ-2024

Российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.
Чемпионами Олимпийских игр стали китайские каноисты Лю Хао и Чжу Боуэн. Серебряные медали выиграли итальянцы Габриэле Касадеи и Карло Таккини. Бронзу завоевали испанцы Хуан Морено и Диего Домингес.
Ранее россиянка Олеся Ромасенко не смогла пробиться в полуфинальные соревнования каноэ-одиночек на дистанции 200 м.
Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 8 августа 2024
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