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Новая Зеландия выиграла золото в байдарках-четвёрках среди женщин на Олимпиаде-2024

Новая Зеландия выиграла золото в байдарках-четвёрках среди женщин на Олимпиаде-2024
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В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

Команда Новой Зеландии завевала золото в байдарках-четвёрках на 500 м среди женщин. Вторыми финишировали спортсменки из Германии. Бронзовые медали — у венгерских байдарочниц.

Олимпиада-2024. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарки-четвёрки, 500 м.

  1. Новая Зеландия — 1.32,20.
  2. Германия +0,42.
  3. Венгрия +0,73.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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