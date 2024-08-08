Российская каноистка Ромасенко рассказала, жалеет ли, что поехала на Олимпиаду в Париже

Российская каноистка Олеся Ромасенко, выступающая в нейтральном статусе, рассказала, жалеет ли, что поехала на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

— Жалеете о том, что приехали на Олимпиаду?

— Нет, конечно. Думала, что 1/4 финала будет для меня тяжелее, чем предварительный заезд. Я поборолась. От второго места меня разделяли один-два гребка. Это, на самом деле, корректируется с помощью подзатыльника тренера. И говорит: «Так, соберись, тряпка!» И всё.

— Всё бы получилось, если бы болельщики поддерживали вас на протяжении всей дистанции?

— Не знаю, мне вас [журналистов] было достаточно (смеётся). Перекричали эту толпу, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже. Первое место в этой гонке заняла украинка Анастасия Рыбачок.