Коровашков двумя нецензурными словами отреагировал на результат в финале ОИ-2024

Российский спортсмен Алексей Коровашков эмоционально отреагировал на результат, показанный в паре с Захаром Петровым в каноэ-двойках на дистанции 500 м в рамках Олимпийских игр — 2024. Россияне, выступающие на Играх в Париже в нейтральном статусе, заняли четвёртое место.

— Четвёртые? — спросил Алексей Коровашков после окончания финальной гонки.

— Да, девять сотых.

— ###, ###### [Блин, трындец], — передаёт слова Коровашкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионами Олимпийских игр в каноэ-двойках на 500 м стали китайские каноисты Лю Хао и Чжу Боуэн.

Ранее россиянка Олеся Ромасенко не смогла пробиться в полуфинальные соревнования каноэ-одиночек на дистанции 200 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.