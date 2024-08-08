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Коровашков двумя нецензурными словами отреагировал на результат в финале ОИ-2024

Коровашков двумя нецензурными словами отреагировал на результат в финале ОИ-2024
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Российский спортсмен Алексей Коровашков эмоционально отреагировал на результат, показанный в паре с Захаром Петровым в каноэ-двойках на дистанции 500 м в рамках Олимпийских игр — 2024. Россияне, выступающие на Играх в Париже в нейтральном статусе, заняли четвёртое место.

— Четвёртые? — спросил Алексей Коровашков после окончания финальной гонки.

— Да, девять сотых.

— ###, ###### [Блин, трындец], — передаёт слова Коровашкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионами Олимпийских игр в каноэ-двойках на 500 м стали китайские каноисты Лю Хао и Чжу Боуэн.

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал A
08 августа 2024, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Китай
1:39.48
2
Италия
1:41.08
3
Испания
1:41.18

Ранее россиянка Олеся Ромасенко не смогла пробиться в полуфинальные соревнования каноэ-одиночек на дистанции 200 м.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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