Каноист Петров — последний россиянин, продолжающий бороться за медали на Олимпиаде-2024

Каноист Захар Петров остался последним россиянином, кто продолжает бороться за медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Сегодня, 8 августа, российские спортсмены Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м. Ранее россиянка Олеся Ромасенко не смогла пробиться в полуфинальные соревнования каноэ-одиночек на дистанции 200 м.

Петров выступит в 1/2 финала в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м. Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.