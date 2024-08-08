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Коровашков и Петров объяснили, что помешало им заехать в медали на Олимпиаде

Коровашков и Петров объяснили, что помешало им заехать в медали на Олимпиаде
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Российские гребцы на байдарках и каноэ Алексей Коровашков и Захар Петров объяснили, что помешало им заехать в медали на Олимпиаде

Коровашков: обидно.

— На финише что случилось?
Коровашков: ветер правый! Это помешало. Мы оба гребём слева. Мне было очень тяжело рулиться. Под конец лодка уже уходила вправо, пришлось пропустить гребок, чтобы удержать. Иначе нас бы дисквалифицировали за пересечение дорожки.

Петров: мы и на старте чуть зарулились, — передаёт слова Петрова и Коровашкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков

Чемпионами олимпийских игр стали китайские каноисты Лю Хао и Чжу Боуэн. Серебряными медалистами стали итальянцы Габриэле Касадеи и Карло Таккини. Бронзу завоевали испанцы Хуан Морено и Диего Домингес.

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