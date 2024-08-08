Германия выиграла золото в байдарках-четвёрках среди мужчин на Олимпиаде-2024

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

Команда из Германии завоевала золото в байдарках-четвёрках на 500 м среди мужчин с результатом 1.19,80. Второе место заняли спортсмены из Австралии (1.19,84), а тройку лидеров замкнули представители Испании (1.20,05).

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.