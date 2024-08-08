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Германия выиграла золото в байдарках-четвёрках среди мужчин на Олимпиаде-2024

Германия выиграла золото в байдарках-четвёрках среди мужчин на Олимпиаде-2024
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В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

Команда из Германии завоевала золото в байдарках-четвёрках на 500 м среди мужчин с результатом 1.19,80. Второе место заняли спортсмены из Австралии (1.19,84), а тройку лидеров замкнули представители Испании (1.20,05).

Олимпиада 2024. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал А
08 августа 2024, четверг. 14:50 МСК
Окончено
1
Германия
1:19.80
2
Австралия
1:19.84
3
Испания
1:20.05

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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