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«Боролись как настоящие львы». Губерниев — о результате Петрова и Коровашкова на ОИ-2024

«Боролись как настоящие львы». Губерниев — о результате Петрова и Коровашкова на ОИ-2024
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат российских каноистов Захара Петрова и Алексея Коровашкова в финале Олимпийских игр — 2024 в соревнованиях в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

«Такой финал невероятный, представляете, вторыми шли и девять сотых проиграли Петров и Коровашков в борьбе за бронзу. Девять сотых! Фотофиниш! Невероятно обидно, конечно. Ребята огромные молодцы в любом случае. Давайте аплодировать. Это настоящая борьба равных соперников. Парни финишировали четвёртыми, но тем не менее. Фотофиниш долго ждали, доли секунды проиграли буквально в споре за медаль. Недавно сели в лодку, гребут ещё с одной стороны. Петров и Коровашков, ребята, наши сердца с вами, вы боролись как настоящие львы, молодцы каноисты! Тем не менее, но ужасно обидно», — сказал Губерниев в социальных сетях.

Напомним, Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м. Ранее россиянка Олеся Ромасенко не смогла пробиться в полуфинальные соревнования каноэ-одиночек на дистанции 200 м.

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