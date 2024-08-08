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Петров и Коровашков: мы ехали за победой. Четвёртое место — мало

Петров и Коровашков: мы ехали за победой. Четвёртое место — мало
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Российские гребцы на байдарках и каноэ Алексей Коровашков и Захар Петров рассказали, что на Олимпийские игры — 2024 в Париже ехали за победой, а четвёртого места им мало.

— Вы месяц вместе гребёте. С какими мыслями ехали?
Петров: за победой. Не повезло с погодой, но сделали всё возможное. В полуфинале ветра не было, у нас время там лучше, чем в финале.

— Но вы месяц вместе гребёте. А ехали за победой?
Петров: главное — стремиться к лучшему результату.

— Алексей, какие были первые мысли, когда поняли, что надо пару делать?
Коровашков: когда нас с Захаром допустили, сразу понял, что надо двойку делать. Мы же профессионалы. Должно было что-то получиться.

— Если бы месяц сказали про четвёртое место, что ответили бы?
Коровашков: мало, — передаёт слова Петрова и Коровашкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Чемпионами олимпийских игр стали китайские каноисты Лю Хао и Чжу Боуэн. Серебряными медалистами стали итальянцы Габриэле Касадеи и Карло Таккини. Бронзу завоевали испанцы Хуан Морено и Диего Домингес.

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