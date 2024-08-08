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«Не хватает силёнок». Олеся Ромасенко — о выступлении в каноэ-одиночке на Олимпиаде-2024

«Не хватает силёнок». Олеся Ромасенко — о выступлении в каноэ-одиночке на Олимпиаде-2024
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Российская каноистка Олеся Ромасенко подвела итоги своего выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Она заняла четвёртое место в своей гонке 1/4 финала в каноэ-одиночке на дистанции 200 м и не квалифицировалась в полуфинал.

— Это более спринтерская дистанция. Здесь надо быть мощной. А мне чуть-чуть не хватает силёнок. Можно добирать за счёт скорости, но в соперничестве. Нужно много международных стартов. И тогда уже корректировать подготовку. Я на тренировках работала как котёнок вслепую. Прикидывала то, какую направленность делать.
В четвертьфинале я уже стала пошустрее. Сравнила, посмотрела видео. У нас хорошо аналитики работают, сбрасывают нам, просчитывают и дают рекомендации. Нам сейчас помогают Елена Исхакова и Анна Боброва. Молодцы, чётко сработали. Не успевала задуматься.

Что скажете себе по итогам этой Олимпиады?
— Время покажет. Я буду делать выводы спустя время. Но в данный момент я счастлива, что нахожусь здесь, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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