«Пила кофе с польками». Каноистка Олеся Ромасенко — об отношениях с иностранцами на ОИ

Российская каноистка Олеся Ромасенко, выступавшая на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, рассказала, как к ней относились иностранные спортсмены.

— Как к вам относятся иностранные спортсмены здесь?

— Ехала в автобусе с польками, общалась. Пила с ними кофе. Несмотря на то что проиграла, принимала от них поздравления. Все очень рады. Грустят и говорят: «Олеся, давай мы тебя сейчас подтолкнём, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в каноэ-одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.