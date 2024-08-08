Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Должна была выйти на пик». Ромасенко — о подготовке к Олимпиаде в Париже

«Должна была выйти на пик». Ромасенко — о подготовке к Олимпиаде в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, когда начала готовиться к Олимпийским играм — 2024 в Париже.

«По сути, я конкретно начала готовиться к Олимпиаде тогда, когда получила лицензию. Даже месяца не прошло. Если бы мне сказали: «Олеся, ты 100% едешь» Всё! Тогда подготовка началась бы весной. Но я всё равно старалась готовиться с прицелом как на Олимпиаду, так и на внутренние старты. Я могла участвовать и на Играх БРИКС. В последний момент перед Олимпиадой пришлось отказаться от чемпионата России, чтобы лишних стартов не было и не сбивать подготовку. Я там должна была выйти на пик. Но это зависит от объёмов работы», — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
«Не хватает силёнок». Олеся Ромасенко — о выступлении в каноэ-одиночке на Олимпиаде-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android