«Мы всё время с ней пересекаемся». Россиянка Ромасенко — о каноистке с Украины

Российская каноистка Олеся Ромасенко, выступавшая на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, рассказала об отношениях с украинкой Анастасией Рыбачок. Каноистка с Украины выступала вместе с россиянкой в соревнованиях каноэ-одиночек на 200 м в одной гонке 1/4 финала и заняла в ней первое место.

— В четвертьфинале вы плыли по соседней дорожке с украинкой. Вообще вы с ней здороваетесь или она вас игнорирует?

— Мы стараемся друг с другом не разговаривать, чтобы не поднимать больные темы для обеих стран. Мы всё время с ней пересекаемся то в столовой, то ещё где-то. Никто из нас друг друга не провоцировал на конфликты, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в каноэ-одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже. Рыбачок продолжит соревнования в каноэ-одиночках. В пятницу, 9 августа, будут разыграны медали в женской каноэ-одиночке на 200 м.