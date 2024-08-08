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Ромасенко рассказала, что на ОИ все знают, откуда она приехала, несмотря на нейтральность

Ромасенко рассказала, что на ОИ все знают, откуда она приехала, несмотря на нейтральность
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Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, что на Олимпийских играх — 2024 в Париже все знают, откуда приехала спортсменка.

— В других видах спорта, например, академической гребле, отказались от участия.
— Если у них была лицензия, то они зря это сделали. Как ни крути, выступать на Олимпиаде — это патриотично. Даже под символами, которые есть. Все знают: Russia (интересовалась тем, нужно ли это оставлять или вырезать?). Заходила в столовую, там ведь отмечают. Меня спрашивали, откуда я. Я им отвечаю, что AIN. А они в ответ: Russia? Я говорю, да (смеётся). С этим осторожнее. Сегодня ты лайк поставила, а завтра тебя дисквалифицировали.

— А вы стали меньше лайков ставить?
— Я их изначально не ставила (смеётся), — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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