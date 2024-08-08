Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Через грусть и тоску». Ромасенко — о критике в свой адрес из-за поездки на ОИ-2024

«Через грусть и тоску». Ромасенко — о критике в свой адрес из-за поездки на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российская каноистка Олеся Ромасенко высказалась о критике в свой адрес из-за решения поехать на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

— Вы не чувствовали критики в свой адрес из-за решения поехать на ОИ?
— Критика началась после первых публикаций в СМИ. Я читала какие-то статьи Было больше отрицательных отзывов, нежели положительных. Приходилось проходить после этого через грусть и тоску. Но всё равно вперёд, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
«Пила кофе с польками». Каноистка Олеся Ромасенко — об отношениях с иностранцами на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android