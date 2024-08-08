Олеся Ромасенко рассказала, стоит ли получать нейтральный статус российским спортсменам

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, стоит ли получать нейтральный статус другим отечественным спортсменам.

— Вы бы посоветовали гимнастам, пловцам российским получать нейтральный статус?

— Нет. У них есть своя голова на плечах. Пусть сами думают. Надо не забывать, что сегодня ты на коне, а завтра тебя будут обыгрывать юноши. Например, в 2016 (или в 2019 году — она не помнит. — Прим. «Чемпионата») была чемпионкой. Сейчас я себе это уже не могу позволить. Время берёт своё, и когда-то придётся закончить. Не надо думать, что ты завтра сможешь всё изменить. Нужно делать сейчас, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в каноэ-одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.