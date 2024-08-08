«Абсолютно никчёмная». Президент ВФГБК — о российской каноистке Ромасенко на ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов резко высказался в адрес российской каноистки Олеси Ромасенко, заявив, что ей нужно заканчивать с большим спортом.

«Абсолютно никчёмная спортсменка. Как она туда [на ОИ-2024] попала – непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжёлой истории отбора, поехала бы другая спортсменка. Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм», — приводит слова Архипова «Матч ТВ».

Напомним, Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже. Первое место в этой гонке заняла украинка Анастасия Рыбачок. Ромасенко – пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира и четырёхкратная чемпионка Европы.