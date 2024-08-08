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Том Круз исполнит трюк в стиле фильма «Миссия невыполнима» на церемонии закрытия ОИ-2024

Том Круз исполнит трюк в стиле фильма «Миссия невыполнима» на церемонии закрытия ОИ-2024
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Знаменитый голливудский актёр Том Круз исполнит опасный трюк в стиле фильма «Миссия невыполнима» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

62-летний актёр спустится на верёвке с крыши стадиона «Стад де Франс» на поле арены, держа в руках олимпийский флаг. Перед этим будет показан заранее записанный короткий видеоролик, во время которого Круз перелетит с флагом на самолёте через Атлантический океан.

«Олимпиада — это потрясающе. Отличные истории, великие спортсмены. То, что спортсмены выполняют на соревнованиях, невероятно, Им присуще чувство выполненного долга», — приводит слова актёра The Sun.

Ранее он был участником эстафеты олимпийского огня на Играх 2004 года в Афинах (Греция).

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится в воскресенье, 11 августа.

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