Российская каноистка Ромасенко высказалась о возможном участии в Олимпиаде-2028

Российская каноистка Олеся Ромасенко ответила на вопрос, собирается ли принять участие в Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе.

— Собираетесь в Лос-Анджелесе (ОИ-2028) выступать?

— Знаете, сколько мне лет? — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ромасенко 34 года, она заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже. Первое место в этой гонке заняла украинка Анастасия Рыбачок.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.