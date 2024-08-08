Российская каноистка Ромасенко рассказала, почему не выступила в двойках на ОИ-2024

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, почему не стала выступать в двойках на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Не хотели в двойке выступать?

— Шансов выиграть в двойке на Олимпиаде было мало. Так же, как и у меня в одиночке. Как ни крути, а норматив надо выполнять.

— Вам ведь дали только один шанс.

— Можно было выставлять и женскую двойку. Моя напарница хотела двойку, но, взвесив, нам сказали, что раз мы не выиграем лицензию, то…

— В федерации так сказали?

— Все так сказали.

— Ваша напарница имела нейтральный статус?

— Могла бы получить. Это было взвешенное решение. Она на Кубке России в одиночке проигрывала по 25–30 м. Такой результат в одиночке нельзя показывать, это влияет и на двойку. В принципе, федерация приняла правильное решение, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже. Первое место в этой гонке заняла украинка Анастасия Рыбачок.