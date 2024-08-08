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«Значит, у неё есть доказательства». Олеся Ромасенко — о допуске польской каноистки на ОИ

«Значит, у неё есть доказательства». Олеся Ромасенко — о допуске польской каноистки на ОИ
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Российская каноистка Олеся Ромасенко ответила на вопрос о допуске к Олимпиаде-2024 польской спортсменки Дороты Боровской. Ранее в её допинг-пробе был обнаружен метаболит клостебола.

— Как вы относитесь к тому, что допустили польскую спортсменку Боровскую? С учётом того, что у нас развалилась пара Коровашкова и Штыля?
— Думаю, не надо сравнивать эти два случая. Они разные. У нас один конфликт с МОК, а здесь допинговый скандал. Если её оправдали через CAS, значит, она предоставила весомые доказательства. Она показывала мазь, там в составе есть то самое вещество. Видимо, оно впиталось в кожу после смазывания подушечек лап у собак. У них очень чувствительные лаборатории, вот и уловили этот момент.

— Как вы относитесь к истории с польской спортсменкой?
— Невозможно стать чемпионом, если ты не работаешь. Кто-то предполагает, что это такая схема была для прикрытия. Но это всё теория. У них есть объяснение, и они его использовали, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в каноэ-одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже. Боровская с девятым результатом в квалификации продолжит соревнования в полуфинале. Она чемпионка Европы и четырёхкратный призёр чемпионатов мира.

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