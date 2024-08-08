Российская каноистка Ромасенко поделилась планами после Олимпиады в Париже

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала про дальнейшие планы после Олимпийских игр — 2024 в Париже.

— Какие дальнейшие планы?

— У меня следующие старты в России через пару дней, “Кубок Доброй Воли”, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в каноэ-одиночке на дистанции 200 м на Олимпиаде-2024. Она завершила выступления на Играх в Париже. Боровская с девятым результатом в квалификации продолжит соревнования в полуфинале. Она чемпионка Европы и четырёхкратный призёр чемпионатов мира.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.