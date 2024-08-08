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Сборная Индии завоевала золото Олимпиады-2024 в хоккее на траве, обыграв команду Испании

Мужская сборная Индии по хоккею с мячом завоевала бронзовые медали Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В матче за третье место представители Индии со счётом 2:1 обыграли команду Испании.

Счёт матча на 18-й минуте открыл испанец Марк Мираллес. Оба мяча сборной Индии на счету капитана команды Харманприта Сингха (30-я и 33-я минуты).

Стоит отметить, что это рекордная, 13-я олимпийская медаль сборной Индии в хоккее на траве. Завоевав бронзу в Париже, Индия стала самой успешной хоккейной командой в истории летних Олимпиад с восемью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.