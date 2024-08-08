Президент ВФГБК Архипов высказался о четвёртом месте Петрова и Коровашкова на ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов высказался о результате российских каноистов Захара Петрова и Алексея Коровашкова в финале Олимпийских игр — 2024 в соревнованиях в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

«Четвёртое место на Олимпиаде радости вызвать не может, конечно. Это поражение, но в борьбе, в которой от третьего места отделили сотые секунды, а от второго — десятые. Ребята сделали всё, что могли. Очень тяжёл был путь к Олимпиаде, перед этим был разбит основной экипаж: Коровашков и Иван Штыль. Если бы на Игры допустили двойку, которая была сформирована изначально, то она однозначно могла бы побороться с китайцами. К ребятам у меня никаких вопросов нет, я благодарю их за работу и за выступление, а также тренера Владимира Николаевича Логинова», — приводит слова Архипова ТАСС.

Напомним, Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвёртое место в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.