В МОК сделали заявление о состоянии эфиопа Гирмы, который потерял сознание в финале ОИ

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс поделился информацией о состоянии серебряного призёра Олимпиады-2020 в беге на 3000 м с препятствиями, рекордсмена мира эфиопа Ламехи Гирмы.

В финале забега в стипль-чезе на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) Гирма страшно упал и ударился затылком, не справившись с одним из последних препятствий (зацепился коленом). Эфиоп упал на дорожку и потерял сознание. Сам покинуть стадион он не смог, его на носилках унесла бригада медиков.

«У нас есть информация, что с ним всё в порядке, мы выражаем ему нашу поддержку. Мы надеемся, что с ним всё в порядке и он сможет быстро восстановиться. Никому не нравится видеть подобные падения», — приводит слова Адамса Le Parisien.

Информацию Адамса позднее подтвердил представитель Федерации лёгкой атлетики Эфиопии. По его словам, Гирма в порядке и находится в Олимпийской деревне.