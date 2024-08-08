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Чемпион Токио-2020 Сийи Се завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках в воду с трамплина 3 м

Чемпион Токио-2020 Сийи Се завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках в воду с трамплина 3 м
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Двукратный чемпион Токио-2020, четырёхкратный чемпион мира китаец Сийи Се завоевал золото Олимпиады-2024 в Париже (Франция) в прыжках с трёхметрового трамплина. Это уже вторая медаль ОИ высшего достоинства в данной дисциплине для Сийи Се, который после выступления в Токио приостанавливал свою карьеру.

Победу в соревнованиях Сийи Се, в частности, обеспечил его последний прыжок — сальто вперёд в 4,5 оборота. Судьи оценили его сразу в 100,7 балла.

Олимпиада 2024. Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
08 августа 2024, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Сийи Се
Китай
543.60
2
Ван Цзунюань
Китай
530.20
3
Осмар Ольвера Ибарра
Мексика
500.40

Прыжки в воду. Олимпиада-2024, Париж. Трамплин,3 м. Мужчины. Финал:

1. Сийи Се (Китай) – 543,60 балла.
2. Ван Цзунюань (Китай) – 530,20.
3. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) – 500,40.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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