Китайская тяжелоатлетка Шифан Ло выиграла золото Олимпиады-2024, установив сразу 3 рекорда

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Чемпионка мира 2023 года китайская тяжелоатлетка Шифан Ло завоевала золотую медаль в весовой категории до 59 кг на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), установив сразу несколько олимпийских рекордов.

Шифан Ло подняла 107 кг в рывке и 134 кг в толчке (оба результата ранее не фиксировались на Играх). Кроме того, сумма поднятого китаянкой веса (241 кг) также обновила рекорд Олимпиад.

Серебряную медаль ОИ-2024 завоевала канадка Мод Шаррон с суммой в 236 кг. Тройку призёров замкнула чемпионка Токио-2020 в данной дисциплине — представительница Китайского Тайбэя Ко Синчунь (235 кг).

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.