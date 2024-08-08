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Гандболистки сборной Франции вышли в финал ОИ-2024, одержав волевую победу над Швецией

Гандболистки сборной Франции вышли в финал ОИ-2024, одержав волевую победу над Швецией
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Сегодня, 8 августа, состоялся первый полуфинальный матч гандбольного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024. Гандболистки сборной Франции в непростом поединке обыграли команду Швеции. Встреча завершилась в овертайме со счётом 31:28. Основное время закончилось со счётом 25:25.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 17:30 МСК
Швеция
Окончен
28 : 31
ОТ
Франция

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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