Экс-россиянка Дарья Варфоломеев со 2-го места вышла в финал многоборья на Олимпиаде-2024

Шестикратная чемпионка мира бывшая российская «художница» Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, со второго места вышла в финал многоборья на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Квалификацию соревнований выиграла итальянка София Раффаэли.

Отметим, что отставание Варфоломеев от Раффаэли, в частности, обусловлено грубой ошибкой Дарьи в упражнении с обручем. Варфоломеев потеряла предмет (он выкатился за пределы ковра, из-за чего пришлось брать новый).

Художественная гимнастика. Олимпиада-2024, Париж. Результаты квалификации (топ-10):

1. София Раффаэли (Италия) —139,100 балла.

2. Дарья Варфоломеев (Германия) — 136,840.

3. Боряна Калейн (Болгария) — 136,450.

4. Таисия Онофрийчук (Украина) — 135,750.

5. Маргарита Колосов (Германия) — 131,500.

6. Екатерина Веденеева (Словения, экс-россиянка) — 130,800.

7. Дарья Атаманов (Израиль) — 130,450.

8. Барбара Домингос (Бразилия) —129,750.

9. Милена Балдассарри (Италия) — 129,250.

10. Цзылу Ван (КНР) — 128,100.

Стоит отметить, что действующая чемпионка Европы по художественной гимнастике в программе многоборья Стиляна Николова не смогла пробиться в финал Олимпиады. В квалификации она заняла 11-е место и сейчас является первой запасной.