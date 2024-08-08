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Шведский пловец отказался от заплыва на Олимпиаде из-за качества воды в Сене

Шведский пловец отказался от заплыва на Олимпиаде из-за качества воды в Сене
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Шведский пловец на длинные дистанции Виктор Йоханссон отказался от участия в заплыве на 10 км на открытой воде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Медицинский штаб посоветовал мне не выступать. Здоровье спортсменов важнее всего. Мы изучили эти рекомендации и сопоставили с существующими рисками, и нам показалось, что лучшее решение – отказаться от участия. Я не думаю, что найдется много людей, если они вообще есть, которые согласились бы хлебнуть воды из Сены», – сказал Йоханссон в интервью Dagens Nyheter.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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