Велогонщица Эндрюс из Новой Зеландии стала олимпийской чемпионкой в кейрине
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Новозеландская спортсменка Эллесс Эндрюс завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в велогонках, в кейрине. Второй к финишу пришла голландка Хетти ван де Воув. Её отставание составило 0,062 секунды. Третье место заняла представительница Великобритании Эмма Финукейн (+0,092).
Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Женщины. Кейрин. Финал
08 августа 2024, четверг. 20:11 МСК
Окончено
1
Эллесс Эндрюс
Новая Зеландия
2
Хетти ван де Ваув
Нидерланды
+0.062
3
Эмма Финукейн
Великобритания
+0.092
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.
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