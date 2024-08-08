Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Немецкие «пляжники» Элерс и Виклер вышли в финал Олимпиады-2024, одолев чемпионов Токио

Немецкие «пляжники» Элерс и Виклер вышли в финал Олимпиады-2024, одолев чемпионов Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкие «пляжники» Нильс Элерс и Клменс Виклер пробились в финальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В полуфинально матче Элерс и Виклер обыграли норвежский тандем Андерс Мол/Кристиан Сёрум (победители Олимпийских игр – 2020 в Токио). Встреча завершилась со счётом 2:1 (21:13, 17:21, 15:13) в пользу немцев.

Олимпиада 2024. Пляжный волейбол
Мужчины. 1/2 финала. Германия — Норвегия
08 августа 2024, четверг. 19:15 МСК
Окончено

В следующем полуфинале сразятся Шериф Юнусс/Ахмед Тиджан из Катара и Давид Оман/Йонатан Хелльвиг, представляющие Швецию.

Отметим, что в Токио-2020 Мол и Сёрум со счётом 2:0 (21:17, 21:18) обыграли сборную Олимпийского комитета России (ОКР) в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. Бронзу тогда завоевали представители Катара.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Материалы по теме
Италия обыгрывает Турцию, а США ждёт соперника по финалу в женском волейболе! LIVE
Live
Италия обыгрывает Турцию, а США ждёт соперника по финалу в женском волейболе! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android