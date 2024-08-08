Французский велогонщик Бенжамен Тома завоевал золотую медаль ОИ-2024 в омниуме
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Французский велогонщик Бенжамен Тома завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в омниуме, набрав 164 очка. Вторым к финишу пришёл португалец Юри Лейтау. Его результат составил 163 очка. Третье место занял представитель Бельгии Фабио ван ден Боссхе (131).
Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал)
08 августа 2024, четверг. 20:27 МСК
Окончено
1
Бенжамен Тома
Франция
164
2
Юри Лейтау
Португалия
153
3
Фабио ван ден Боссхе
Бельгия
131
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.
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