Французский велогонщик Бенжамен Тома завоевал золотую медаль ОИ-2024 в омниуме

Французский велогонщик Бенжамен Тома завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в омниуме, набрав 164 очка. Вторым к финишу пришёл португалец Юри Лейтау. Его результат составил 163 очка. Третье место занял представитель Бельгии Фабио ван ден Боссхе (131).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.