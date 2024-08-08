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21-летний бегун Тебого выиграл 200 м на Олимпиаде-2024, Ноа Лайлз финишировал третьим

21-летний бегун Тебого выиграл 200 м на Олимпиаде-2024, Ноа Лайлз финишировал третьим
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Призёр чемпионатов мира 21-летний представитель Ботсваны Летсиль Тебого завоевал золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в беге на 200 м. Серебро осталось за Кеннетом Беднареком. Тройку призёров замкнул чемпион Парижа на стометровке американец Ноа Лайлз. В Токио-2020 Лайлз также был третьим на 200 м.

Нельзя не отметить, что Тебого принёс Ботсване первое золото в истории Олимпийских игр. Кроме того, Летсиль — первый африканец, завоевавший титул на 200 м.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 200 м. Финал
08 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Окончено
1
Летсиль Тебого
Ботсвана
19.46
2
Кеннет Беднарек
США
19.62
3
Ноа Лайлз
США
19.70

Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег на 200 м. Мужчины. Финал:

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 19,46.
2. Кеннет Беднарек (США) — 19,62.
3. Ноа Лайлз (США) — 19,70.

Мировой (19,19) и олимпийский (19,30) рекорды на дистанции 200 м у мужчин принадлежат легендарному ямайцу Усэйну Болту.

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