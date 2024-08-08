Семён Новиков стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 87 кг
Поделиться
На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по греко-римской борьбе в категории до 67 кг. Чемпионом соревнований стал болгарин Семён Новиков. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел иранца Алирезу Мохмадипиани.
Олимпиада 2024. Греко-римская борьба
Мужчины. До 87 кг. Финал
08 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Окончено
1
Семён Новиков
Болгария
2
Алиреза Мохмадипиани
Иран
3
Турпал Бисултанов
Дания
3
Жан Беленюк
Украина
Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. Третье место поделили представитель Дании Турпал Бисултанов и украинец Жан Беленюк.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
Комментарии
- 8 августа 2024
-
22:02
-
21:53
-
21:46
-
21:40
-
21:38
-
21:30
-
21:21
-
21:20
-
21:12
-
20:56
-
20:52
-
20:48
-
19:53
-
19:50
-
19:38
-
19:27
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:14
-
19:00
-
18:54
-
18:28
-
18:26
-
18:24
-
18:17
-
18:13
-
17:50
-
17:41
-
17:35
-
17:27
-
17:23
-
17:17
-
17:10
-
16:57