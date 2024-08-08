Семён Новиков стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 87 кг

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по греко-римской борьбе в категории до 67 кг. Чемпионом соревнований стал болгарин Семён Новиков. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел иранца Алирезу Мохмадипиани.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. Третье место поделили представитель Дании Турпал Бисултанов и украинец Жан Беленюк.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.