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Сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золото Олимпиады-2024, одолев немцев

Сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золото Олимпиады-2024, одолев немцев
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Мужская сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золотые медали Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В решающем матче представители Нидерландов со счётом 1:1 (3:1 – серия буллитов) обыграли команду Германии.

Олимпиада 2024. Хоккей на траве
Мужчины. Финал. Германия — Нидерланды
08 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Окончено
1
Нидерланды
2
Германия
3
Индия

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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