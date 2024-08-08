Сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золото Олимпиады-2024, одолев немцев

Мужская сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золотые медали Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В решающем матче представители Нидерландов со счётом 1:1 (3:1 – серия буллитов) обыграли команду Германии.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.