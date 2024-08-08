Ноа Лайлзу стало плохо после финиша забега на 200 м на Олимпиаде. Его увезли на коляске

Чемпиону Олимпиады-2024 в беге на 100 м американскому легкоатлету Ноа Лайлзу стало плохо сразу после финиша забега на 200 м в финале Игр в Париже (Франция).

Лайлз некоторое время просидел рядом с дорожкой, потом жестом попросил воды. Ноа не смог сам покинуть стадион. Медицинские работники увезли его под трибуны на коляске.

Отметим, что в забеге Лайлз финишировал лишь третьим, хотя претендовал на большее. На Играх-2020 в Токио (Япония) Ноа также был третьим на дистанции 200 м.

Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег на 200 м. Мужчины. Финал:

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 19,46.

2. Кеннет Беднарек (США) — 19,62.

3. Ноа Лайлз (США) — 19,70.