Американец Ноа Лайлз бежал 200 м на Олимпиаде-2024 с подтверждённым ковидом — BBC

Федерация лёгкой атлетики США подтвердила, что чемпион Олимпиады-2024 в Париже (Франция) в беге на 100 м Ноа Лайлз бежал финал на 200 м с подтверждённым ковидом, сообщает BBC Sport.

Лайлз действительно был в медицинской маске до выхода на дорожку.

В забеге Лайлз финишировал третьим, хотя мог рассчитывать на большее. Сразу после финиша спортсмену стало плохо. Ноа не смог сам покинуть стадион. Медицинские работники увезли его под трибуны на коляске.

Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег на 200 м. Мужчины. Финал:

1. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 19,46.

2. Кеннет Беднарек (США) — 19,62.

3. Ноа Лайлз (США) — 19,70.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Лайлз также был третьим на дистанции 200 м.