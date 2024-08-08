Японка Акари Фудзинами стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 53 кг

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по вольной борьбе в категории до 87 кг. Чемпионкой соревнований стала японка Акари Фудзинами. В поединке за титул олимпийского чемпиона она одолела эквадорку Лусию Йепес.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по вольной борьбе в категории до 53 кг. Третье место поделили представительница Китая Цяньюй Пан и спортсменка из КНДР Хёгён Цой.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.