Японка Акари Фудзинами стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 53 кг
Поделиться
На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по вольной борьбе в категории до 87 кг. Чемпионкой соревнований стала японка Акари Фудзинами. В поединке за титул олимпийского чемпиона она одолела эквадорку Лусию Йепес.
Олимпиада 2024. Вольная борьба
Женщины. До 53 кг. Финал
08 августа 2024, четверг. 22:10 МСК
Окончено
1
Акари Фудзинами
Япония
2
Лусия Йепес
Эквадор
3
Цяньюй Пан
Китай
3
Хёгён Цой
КНДР
Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по вольной борьбе в категории до 53 кг. Третье место поделили представительница Китая Цяньюй Пан и спортсменка из КНДР Хёгён Цой.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
Комментарии
- 8 августа 2024
-
23:38
-
23:37
-
23:21
-
23:18
-
23:16
-
23:11
-
22:55
-
22:48
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:32
-
22:22
-
22:15
-
22:02
-
21:53
-
21:46
-
21:40
-
21:38
-
21:30
-
21:21
-
21:20
-
21:12
-
20:56
-
20:52
-
20:48
-
19:53
-
19:50
-
19:38
-
19:27
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:14
-
19:00