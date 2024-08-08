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Японка Акари Фудзинами стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 53 кг

Японка Акари Фудзинами стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 53 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по вольной борьбе в категории до 87 кг. Чемпионкой соревнований стала японка Акари Фудзинами. В поединке за титул олимпийского чемпиона она одолела эквадорку Лусию Йепес.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Женщины. До 53 кг. Финал
08 августа 2024, четверг. 22:10 МСК
Окончено
1
Акари Фудзинами
Япония
2
Лусия Йепес
Эквадор
3
Цяньюй Пан
Китай
3
Хёгён Цой
КНДР

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по вольной борьбе в категории до 53 кг. Третье место поделили представительница Китая Цяньюй Пан и спортсменка из КНДР Хёгён Цой.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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