Маклафлин с мировым рекордом выиграла бег на 400 м с барьерами на ОИ-2024, Фемке Бол — 3-я

Двукратная чемпионка Токио-2020, трёхкратная чемпионка мира американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон завоевала золото Олимпиады-2024 в беге на 400 м с барьерами, установив новый мировой рекорд (50,37). Серебро завоевала ещё одна американка, Анна Кокреллю. Тройку призёров замкнула бронзовый призёр Токио-2020 из Нидерландов Фемке Бол.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры – 2024, Париж. Бег на 400 м с барьерами. Женщины. Финал:

1. Сидни Маклафлин-Леврон (США) – 50,37 (новый мировой и олимпийский рекорд).

2. Анна Кокрелл (США) – 51,86.

3. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,15.

Отметим, что предыдущий мировой рекорд на дистанции 400 м с барьерами у женщин (50,65) также принадлежал Маклафлин. Она установила его в июне этого года.