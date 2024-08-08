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Маклафлин с мировым рекордом выиграла бег на 400 м с барьерами на ОИ-2024, Фемке Бол — 3-я

Маклафлин с мировым рекордом выиграла бег на 400 м с барьерами на ОИ-2024, Фемке Бол — 3-я
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Двукратная чемпионка Токио-2020, трёхкратная чемпионка мира американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон завоевала золото Олимпиады-2024 в беге на 400 м с барьерами, установив новый мировой рекорд (50,37). Серебро завоевала ещё одна американка, Анна Кокреллю. Тройку призёров замкнула бронзовый призёр Токио-2020 из Нидерландов Фемке Бол.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 400 м с барьерами. Финал
08 августа 2024, четверг. 22:25 МСК
Окончено
1
Сидни Маклафлин
США
50.37
2
Анна Кокрелл
США
51.87
3
Фемке Бол
Нидерланды
52.15
3
Джасмин Джонс
США
52.29

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры – 2024, Париж. Бег на 400 м с барьерами. Женщины. Финал:

1. Сидни Маклафлин-Леврон (США) – 50,37 (новый мировой и олимпийский рекорд).
2. Анна Кокрелл (США) – 51,86.
3. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,15.

Отметим, что предыдущий мировой рекорд на дистанции 400 м с барьерами у женщин (50,65) также принадлежал Маклафлин. Она установила его в июне этого года.

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