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Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов стал чемпионом Олимпиады-2024 в категории до 68 кг

Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов стал чемпионом Олимпиады-2024 в категории до 68 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по тхэквондо в категории до 68 кг. Чемпионом соревнований стал узбек Улугбек Рашитов. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел Заида Карима из Иордании.

Олимпиада 2024. Тхэквондо
Мужчины. До 68 кг. Финал
08 августа 2024, четверг. 22:19 МСК
Окончено
1
Улугбек Рашитов
Узбекистан
2
Заид Карим
Иордания
3
Эдивал Маркес Кирино Понтес
Бразилия
3
Лян Юшуай
Китай

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по тхэквондо в категории до 68 кг. Третье место поделили представитель Бразилии Эдивал Маркес Кирино Понтес и китаец Лян Юшуай.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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