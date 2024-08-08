Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов стал чемпионом Олимпиады-2024 в категории до 68 кг

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по тхэквондо в категории до 68 кг. Чемпионом соревнований стал узбек Улугбек Рашитов. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел Заида Карима из Иордании.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по тхэквондо в категории до 68 кг. Третье место поделили представитель Бразилии Эдивал Маркес Кирино Понтес и китаец Лян Юшуай.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.