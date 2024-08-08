Американец Грант Холлоуэй выиграл забег на 110 м с барьерами в финале Олимпиады-2024

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, трёхкратный чемпион мира американский легкоатлет Грант Холлоуэй завоевал золото Олимпийских игр – 2024 в беге на 110 м с барьерами. Он преодолел дистанцию за 12,99.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры – 2024, Париж. Бег на 110 м с барьерами. Мужчины. Финал:

1. Грант Холлоуэй (США) – 12,99.

2. Даниэль Робертс (США) — 13,09.

3. Рашид Бродбелл (Ямайка) — 13,09.

4. Энрике Льопис (Испания) — 13,20.

5. Рашид Муратакэ (Япония) — 13,21.

6. Фредди Криттенден (США) — 13,32.

Отметим, что олимпийский рекорд на дистанции 110 м с барьерами у мужчин принадлежит китайцу Лю Сяну (12,91). Он установил его 27 августа 2004 года на Играх в Афинах.