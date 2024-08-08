Тхэквондистка Ким Ю Джин выиграла золото Олимпиады-2024 в категории до 57 кг

На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по тхэквондо в категории до 57 кг. Чемпионкой соревнований стала представительница Южной Кореи Ким Ю Джин. В поединке за титул олимпийской чемпионки она одолела Нахид Кияничанде из Ирана.

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по тхэквондо в категории до 57 кг. Третье место поделили представительница Канады Скайлар Парк и спортсменка из Болгарии Ализадех Кимия.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.