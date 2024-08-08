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Тхэквондистка Ким Ю Джин выиграла золото Олимпиады-2024 в категории до 57 кг

Тхэквондистка Ким Ю Джин выиграла золото Олимпиады-2024 в категории до 57 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по тхэквондо в категории до 57 кг. Чемпионкой соревнований стала представительница Южной Кореи Ким Ю Джин. В поединке за титул олимпийской чемпионки она одолела Нахид Кияничанде из Ирана.

Олимпиада 2024. Тхэквондо
Женщины. До 57 кг. Финал
08 августа 2024, четверг. 22:37 МСК
Окончено
1
Ким Ю Джин
Южная Корея
2
Нахид Кияничанде
Иран
3
Ализадех Кимия
Болгария
3
Скайлар Парк
Канада

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по тхэквондо в категории до 57 кг. Третье место поделили представительница Канады Скайлар Парк и спортсменка из Болгарии Ализадех Кимия.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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