Пакистанец Аршад Надим с рекордом завоевал золото Олимпиады-2024 в метании копья
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Пакистанский легкоатлет Аршад Надим завоевал золотую медаль Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в метании копья. Его лучший результат в финале составил 92,97 метра, что является новым олимпийским рекордом.
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Метание копья. Финал
08 августа 2024, четверг. 21:25 МСК
Окончено
1
Аршад Надим
Пакистан
92.97
2
Нирадж Чопра
Индия
89.45
3
Андерсон Питерс
Гренада
88.54
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры – 2024, Париж. Метание копья. Мужчины. Финал:
1. Аршад Надим (Пакистан) — 92,97 (олимпийский рекорд).
2. Нирадж Чопра (Индия) — 89,45.
3. Андерсон Питерс (Гренада) — 88,54.
4. Якуб Вадлейх (Чехия) — 88,50.
5. Джулиус Йего (Кения) — 87,72.
6. Юлиан Вебер (Германия) — 87,40.
Ранее олимпийский рекорд в метании копья у мужчин принадлежал норвежцу Андреасу Торкильдсену (90,57). Он установил его ещё в 2008 году на Олимпиаде в Китае.
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