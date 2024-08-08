Пакистанец Аршад Надим с рекордом завоевал золото Олимпиады-2024 в метании копья

Пакистанский легкоатлет Аршад Надим завоевал золотую медаль Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в метании копья. Его лучший результат в финале составил 92,97 метра, что является новым олимпийским рекордом.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры – 2024, Париж. Метание копья. Мужчины. Финал:

1. Аршад Надим (Пакистан) — 92,97 (олимпийский рекорд).

2. Нирадж Чопра (Индия) — 89,45.

3. Андерсон Питерс (Гренада) — 88,54.

4. Якуб Вадлейх (Чехия) — 88,50.

5. Джулиус Йего (Кения) — 87,72.

6. Юлиан Вебер (Германия) — 87,40.

Ранее олимпийский рекорд в метании копья у мужчин принадлежал норвежцу Андреасу Торкильдсену (90,57). Он установил его ещё в 2008 году на Олимпиаде в Китае.