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Тяжелоатлет Ризки Джуниансях из Индонезии стал чемпионом ОИ-2024 в категории до 73 кг

Тяжелоатлет Ризки Джуниансях из Индонезии стал чемпионом ОИ-2024 в категории до 73 кг
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Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже были разыграны медали по тяжёлой атлетике в категории до 73 кг. Чемпионом соревнований стал представитель Индонезии Ризки Джуниансях. Он показал результат 354 кг. Серебряную медаль соревнований завоевал Вирапхон Вичума (Таиланд) — 346 кг. Третье место занял Божидар Андреев из Болгарии (344 кг).

Олимпиада 2024. Тяжёлая атлетика
Мужчины. До 73 кг
08 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Окончено
1
Ризки Джуниансях
Индонезия
2
Вирапхон Вичума
Таиланд
3
Божидар Андреев
Болгария

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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