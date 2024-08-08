Тяжелоатлет Ризки Джуниансях из Индонезии стал чемпионом ОИ-2024 в категории до 73 кг

Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже были разыграны медали по тяжёлой атлетике в категории до 73 кг. Чемпионом соревнований стал представитель Индонезии Ризки Джуниансях. Он показал результат 354 кг. Серебряную медаль соревнований завоевал Вирапхон Вичума (Таиланд) — 346 кг. Третье место занял Божидар Андреев из Болгарии (344 кг).
Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
- 9 августа 2024
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