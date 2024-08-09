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Норвегия — Дания — результат матча 1/2 финала 8 августа счёт 25:21, гандбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Норвежские гандболистки вышли в финал Олимпиады-2024, обыграв сборную Дании
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В Париже завершился второй полуфинальный матч гандбольного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024. Гандболистки сборной Норвегии обыграли команду Дании. Встреча завершилась в овертайме со счётом 25:21.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:30 МСК
Норвегия
Окончен
25 : 21
Дания

В финале Олимпиады-2024 норвежские гандболистки сыграют с хозяевами Игр — Францией. Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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