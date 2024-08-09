Определились участники женского финала турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде-2024

Определились участники женского финала турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Ими стали команды Канады и Бразилии. Сборные Швейцарии и Австралии сразятся друг с другом за бронзовые медали.

Пляжный волейбол. Олимпиада-2024, Париж. Результаты полуфинальный матчей. Женщины:

Мелисса Хумана-Паредес / Брэнди Уилкерсон (Канада) – Таня Хюберли / Нина Бруннер (Швейцария) — 2:1 (14:21, 22:20, 15:12).

Ана Патрисия Силва Рамос / Эдуарда Сантос Лисбоа (Бразилия) — Мариафе Артачо дель Солар / Талика Клэнси (Австралия) – 2:1 (20:22, 21:15, 15:12).

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.